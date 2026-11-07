Россия впервые за 7 лет одержала победу на чемпионате Европы по дзюдо

Сборная России по дзюдо выиграла золото командного чемпионата Европы в Белграде. Фото: Федерация Дзюдо России / rus_judo

Сборная России по дзюдо выиграла золото командного чемпионата Европы в Белграде, победив Грузию со счётом 4:1 в финале. Грузия заняла второе место, а бронзу поделили команды из Турции и Франции.

На турнире выступали: Элис Старцева, Ирина Зуева, Ольга Мухина, Тамара Лищенко, Камила Бадурова, Дарья Речкалова, Валерий Ендовицкий, Шамиль Зилфикаров, Буян-Херел Санаа, Тимур Арбузов, Егор Андони и Денис Батчаев. На пути к своей победе российские спортсмены не проиграли ни одной схватки, набрав наибольшее количество очков.

Сборная России завоевала второе золото на командном чемпионате Европы по дзюдо. Впервые это произошло в 2019 году. Важно отметить, что на этих соревнованиях спортсмены выступали с флагами и гимнами.

Ранее KP.RU рассказал, что сборная России по дзюдо в октябре 2026 года взяла шесть медалей на чемпионате мира в Баку.