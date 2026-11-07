Названы неочевидные симптомы онкологии у женщин

Онколог Фатьянова: боли в животе и вздутие могут указывать на рак у женщин Фото: Иван ВИСЛОВ.

Ряд незначительных признаков могут указывать на развитие онкологических заболеваний. Об этом "Ленте.ру" заявила онколог Анастасия Фатьянова.

По ее словам, первым тревожным симптомом рака является непривычное увеличение живота и частые вздутия, особенно если они сопровождаются ощущением переполнения после небольшой порции еды.

"Разовое вздутие после еды — не повод подозревать опухоль, но если раньше его не было, а теперь возникает часто, сохраняется или усиливается, то следует обратиться к специалисту", - сказала она.

Также специалист отметила, что симптомами рака могут быть кровянистые выделения между менструациями или после полового контакта.

Телеканал "Царьград" сообщил, что на ранних стадиях некоторые виды онкологии могут маскироваться под обычные недомогания. В частности, речь может идти о постоянном чувстве разбитости, слабости, резком колебании аппетита и беспричинном сбрасывании веса.