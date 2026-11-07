Диетолог раскрыл пользу непривычной для россиян ягоды

Диетолог Поляков заявил о пользе фейхоа для щитовидной железы Фото: Владимир ВОРСОБИН.

Фейхоа является очень полезной ягодой. Об этом aif.ru сообщил диетолог Антон Поляков.

"Фейхоа богат йодом. Это очень хороший продукт для восполнения запаса йода в организме, для поддержания здоровья щитовидной железы", - сказал он.

Специалист отметил, что также в нем есть калий для поддержки сердечной мышцы, витамины группы В, железо, немного цинка. Кроме того, фейхоа богат клетчаткой, то есть стимулирует моторику кишечника.

По его словам, фейхоа содержит фенольные антиоксиданты, которые снижают воспалительные процессы, защищают от свободнорадикального окисления.

360.ru рассказал, что варенье из фейхоа имеет полезные свойства. В нем после термической обработки остаются флавоноиды, которые снижают окислительный стресс и воспаление. А витамин C и фитонутриенты положительно влияют на защитные функции.