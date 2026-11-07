Стали известны популярные уловки мошенников при сделках с недвижимостью

Адвокат Власова: спешка при продаже недвижимости может быть уловкой мошенников Фото: EAST NEWS.

Мошенники могут использовать некоторые уловки, если человек хочет продать или приобрести жилье. Об этом "Ленте.ру" сообщила адвокат Ольга Власова.

"Главные "симптомы" недобросовестного подхода могут проявляться в уклонении от заключения договора, в котором должны быть прописаны четкие условия", - сказала она.

По словам юриста, насторожить должны и чрезмерно привлекательные условия. Кроме того, используется манипуляции со спешкой.

Адвокат отметила, что также в ход могут пойти маркетинговые уловки с привлечением "массовки" под видом покупателей, которые якобы готовы купить жилье буквально в ближайшее время.

"Абзац" рассказал, что крайне низкая стоимость аренды, недавно созданный профиль в объявлении могут помочь распознать злоумышленников. Аферисты способны воспользоваться праздничной спешкой ради кражи денег.