Ветеринар раскрыла опасность мяты для кошек Фото: Андрей ЧЕРНЕНКО.

Иногда кошачья мята может провоцировать у домашних питомцев чрезмерное возбуждение и эпизодическую агрессию. Об этом "Абзацу" сообщила ветеринар Ирина Бакланова.

"Основные нежелательные реакции – чрезмерное возбуждение, иногда агрессия, а при поедании большого количества растения – рвота и диарея", - сказала она.

По ее словам, если после контакта с растением кошка становится раздражительной, бросается на людей или других животных, от такого развлечения следует отказаться.

Специалист уточнила, что использование кошачьей мяты может помочь в приучении к новой игрушке или когтеточке, но необходимости в постоянном применении или добавлении в корм нет.

NEWS.ru рассказал, что брызги водой, хлопки в ладоши перед мордочкой помогут отучить кошку от нежелательных привычек и плохого поведения. При этом важно одновременно предлагать питомцу приемлемый способ удовлетворить свои потребности.