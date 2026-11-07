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НовостиЗдоровье7 ноября 2026 20:27

Врач назвала главное полезное свойство холодца

Диетолог Русакова: холодец полезен при проблемах с суставами и костями
Валентина БРЫКАЛИНА
Диетолог Русакова: холодец полезен при проблемах с суставами и костям Фото: Anastasia_Panait/Shutterstock/Fotodom

Диетолог Русакова: холодец полезен при проблемах с суставами и костям Фото: Anastasia_Panait/Shutterstock/Fotodom

Холодец может помочь в укреплении суставов и связок из-за наличия ценных компонентов, необходимых для синтеза коллагена. Об этом "Абзацу" заявила диетолог Дарья Русакова.

"Основа холодца – это коллаген из костей, хрящей и кожи, который при длительной варке переходит в бульон в виде желатина. Он богат глицином, пролином, аминокислотами", - пояснила она.

Специалист отметила, что эти вещества организм использует как сырье для синтеза собственного коллагена, который отвечает за молодость кожи, подвижность связок, сухожилий, прочность костей.

По ее словам, холодец часто рекомендуют людям в период восстановления после травм, переломов, а также тем, кто следит за состоянием своих суставов.

Как сообщил KP.RU, несмотря на то, что холодец считается полезным блюдом, некоторым людям не стоит его употреблять. Продукт противопоказан страдающим подагрой, заболеваниями печени, желчного пузыря и при выраженной гипертонии из-за содержания пуринов и соли.