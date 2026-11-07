Россиян предупредили об опасности употребления глинтвейна на морозе

Врач Золотилов: глинтвейн на морозе ускоряет потерю тепла Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Желание согреться глинтвейном или грогом в мороз может привести к трагическим последствиям. Об этом aif.ru сообщил врач Сергей Золотилов.

"Алкоголь не согревает. Этанол расширяет периферические сосуды кожи, кровь приливает к поверхности, и человек за несколько минут чувствует жар. Но именно через расширенные сосуды тело быстрее теряет тепло", - предупредил он.

По его словам, такая реакция организма означает резкое падение температуры тела, что в свою очередь грозит гипотермией и обморожением.

Специалист отметил, что на улице в холодное время года употребление данных алкогольных напитков особенно опасно.

KP.RU рассказал, что глинтвейн представляет серьезные риски для здоровья, поскольку из горячего напитка сахар и алкоголь всасываются в кровь быстрее, уровень глюкозы стремительно повышается. Это бьет по внутренним органам и вызывает опасный спазм сосудов.