Москвичам пообещали аномальное тепло на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Московском регионе с 9 по 15 ноября температура может превысить климатическую норму. Об этом NEWS.ru сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

"Будет в пределах −2...+3 градуса Цельсия, дневная температура — +2–7 градусов, то есть температура воздуха будет выше климатической нормы", - сказала она.

Синоптик отметила, что не исключено, что следующие выходные будут с еще более высокой температурой, порядка +6–8 градусов днем.

По ее словам синоптика, во второй половине недели могут пройти осадки преимущественно в виде дождя. Давление будет понижаться под влиянием циклона, добавила специалист.

KP.RU рассказал, что ноябрь, и все три зимних месяца в Москве и Подмосковье будут немного теплее климатических норм. Однако осадков выпадет больше нормы (и это могут быть и дожди, и снегопады).