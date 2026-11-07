Кардиолог объяснил, как париться, чтобы не навредить сердцу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Баня может оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему при правильном использовании метода физиотерапевтического воздействия теплом. Об этом NEWS.ru рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

"Сосуды тренируются: жарко — они расширились, облились холодной водой — сузились. Постоянная тренировка приводит к тому, что вегетативная система становится более стабильной, и мы получаем хорошую зарядку", - сказал он.

По его словам, бывает и обратная ситуация, когда человек неподготовлен, давно не был в бане, не парился, однако терпит до последнего.

Специалист отметил, что в этом случае падает давление, происходит сосудистый коллапс, перегрев. Может пострадать сердце и наступить смерть.

Aif.ru сообщил, что хаммам переносится легче русской бани и финской сауны из-за температуры 40–45 градусов при высокой влажности. Но людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не стоит его посещать.