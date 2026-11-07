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НовостиЗдоровье7 ноября 2026 20:45

Кардиолог объяснил, как париться, чтобы не навредить сердцу

Нужно правильно использовать метод физиотерапевтического воздействия теплом
Валентина БРЫКАЛИНА
Кардиолог объяснил, как париться, чтобы не навредить сердцу

Кардиолог объяснил, как париться, чтобы не навредить сердцу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Баня может оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему при правильном использовании метода физиотерапевтического воздействия теплом. Об этом NEWS.ru рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

"Сосуды тренируются: жарко — они расширились, облились холодной водой — сузились. Постоянная тренировка приводит к тому, что вегетативная система становится более стабильной, и мы получаем хорошую зарядку", - сказал он.

По его словам, бывает и обратная ситуация, когда человек неподготовлен, давно не был в бане, не парился, однако терпит до последнего.

Специалист отметил, что в этом случае падает давление, происходит сосудистый коллапс, перегрев. Может пострадать сердце и наступить смерть.

Aif.ru сообщил, что хаммам переносится легче русской бани и финской сауны из-за температуры 40–45 градусов при высокой влажности. Но людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не стоит его посещать.