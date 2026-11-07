Академик Онищенко перечислил симптомы обезьяньей оспы Фото: Иван МАКЕЕВ.

У подавляющего большинства жителей Земли отсутствует иммунитет к вирусу оспы обезьян, при этом болезнь имеет ряд симптомов. Об этом NEWS.ru заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Ученый напомнил, что раньше оспа обезьян являлась самой опасной болезнью, которая тяжело протекала, а смертность была большая.

По его словам, болезнь развивается в два этапа: первоначально заболевший чувствует недомогание и у него повышается температура, затем на коже появляется сыпь. При этом на данный момент не имеется оснований говорить о рисках широкого распространения вируса.

KP.RU сообщил, что в стране возросло число зафиксированных случаев заражения оспой обезьян. Инфекция может передаваться от зараженного человека к здоровому при тесном личном контакте. Первый этап заболевания длится от одного до пяти дней.