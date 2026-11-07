МИД ответил на обвинения Совбеза Армении в бездействии России в Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: предоставлено Представительством МИД РФ..

Слова секретаря СБ Армении Алена Симоняна о якобы бездействии Москвы во время обострения нагорно-карабахского конфликта искажают истину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Говорить о каких-то не сделанных Россией "действенных шагах" и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев - значит искажать истину", - отметила дипломат.

Именно российская сторона добилась прекращения кровопролития в Нагорном Карабахе. В качестве подтверждения Захарова напомнила о заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении.

Документ был подписан в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Трехстороннее заявление предусматривало полное прекращение огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Ереваном и Баку уже стал состоявшимся фактом. По его словам, подтверждением тому стало отсутствие жертв вооруженных столкновений между двумя странами в последние годы.