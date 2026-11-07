Гражданка России пострадала при стрельбе в центре Кракова

Гражданка России оказалась в списке пострадавших в результате жестокой стрельбы в самом центре польского города Кракова. Об этом официально сообщили представители российского посольства в Польше.

Напомним, что стрельба произошла 7 ноября прямо на Главной рыночной площади города Кракова. Мужчина открыл огонь из окна движущегося автомобиля, пули ударили по находившимся поблизости прохожим. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

Подозреваемого задержали после перестрелки с полицейскими. Он получил ранения и был госпитализирован. Мужчина придерживался крайне правых и националистических взглядов.