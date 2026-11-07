В Москве насчитали более трех миллионов пенсионеров: названы регионы с самым большим числом пожилых жителей

По состоянию на 1 сентября 2026 года в столице насчитывалось 3 030 132 пенсионера. Из них 547 794 человека продолжали работать, а 2 482 338 не работали. Фото: Belova Ekaterina/news.ru/Global Look Press

Больше всего пенсионеров проживает в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Это следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По состоянию на 1 сентября 2026 года в столице насчитывалось 3 030 132 пенсионера. Из них 547 794 человека продолжали работать, а 2 482 338 не работали.

Второе место заняла Московская область, где проживают почти 1,95 миллиона пенсионеров. На третьей позиции оказался Краснодарский край с 1 581 269 пожилыми жителями.

В пятерку регионов с наибольшим числом пенсионеров также вошли Санкт-Петербург, где насчитывается 1 443 339 человек, и Свердловская область с показателем 1 246 813.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал, кому из российских пенсионеров повысят пенсии в ноябре 2026 года. Прибавку получат граждане, которым в октябре исполнилось 80 лет, бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Для достигших 80-летия фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат вдвое.