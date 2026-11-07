Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии Фото: Shutterstock.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на воскресенье у побережья префектуры Сидзуока на западе Японии. В результате пострадали более 20 человек. Об этом сообщает Киодо.

Очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров. По данным издания, в результате землетрясения возникли перебои в движении поездов, в том числе скоростных составов "синкансэн".

Нештатных ситуаций на атомных объектах Японии не зафиксировано. Ранения при ударе стихии получили более 20 человек. У большинства из них диагностированы ушибы и ссадины при падениях.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,1. Была подтверждена гибель 16 человек. Еще 32 местных жителя получили ранения различной степени тяжести. При этом 11 из них находились в критическом состоянии.