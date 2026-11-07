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НовостиВ мире7 ноября 2026 23:49

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии, есть пострадавшие

Землетрясение в Японии нарушило движение скоростных поездов
Мария ПАНЮТИНА
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

Фото: Shutterstock.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в ночь на воскресенье у побережья префектуры Сидзуока на западе Японии. В результате пострадали более 20 человек. Об этом сообщает Киодо.

Очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров. По данным издания, в результате землетрясения возникли перебои в движении поездов, в том числе скоростных составов "синкансэн".

Нештатных ситуаций на атомных объектах Японии не зафиксировано. Ранения при ударе стихии получили более 20 человек. У большинства из них диагностированы ушибы и ссадины при падениях.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,1. Была подтверждена гибель 16 человек. Еще 32 местных жителя получили ранения различной степени тяжести. При этом 11 из них находились в критическом состоянии.