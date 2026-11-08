Взгляд - просто магия: необычного мейн-куна выставили на продажу в России за 300 тысяч рублей

Мейн-кун — крупная порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Название состоит из двух слов: «мейн» — название штата, «racoon» — с английского «енот». Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press

В Тюмени ищут покупателя на котенка породы мейн-кун за 300 тысяч рублей. У животного золотистая шерсть с белым пятном и ярко-голубые глаза. Пост размещен на одном из сайтов объявлений.

По словам продавца, котенок энергичный и игривый, любит внимание, но сам выбирает, когда его получать. За указанную сумму покупатель получит метрику, подтверждающую происхождение животного, и ветеринарный паспорт. Продавец также утверждает, что котенку сделали все необходимые прививки. Решение о кастрации питомца предстоит принять новому владельцу.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о необычном объявлении о продаже мейн-куна в Новосибирске. За котенка с дополнительными пальцами на лапах заводчик просил 50 тысяч рублей. Животное предлагали передать новому владельцу с ветеринарным паспортом, клубной метрикой и прививками.