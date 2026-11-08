Россию включили в расписание молодежного ЧМ по хоккею вместо Норвегии: Швейцария грозит отказом от игры

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Фото:IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Российскую молодежную сборную включили в обновленный план матчей чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет. Согласно расписанию, команда займет десятое место среди участников и выступит в группе B вместо Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Первым соперником россиян должна стать сборная Швейцарии. Матч запланирован на 27 декабря. Однако швейцарская федерация уже заявила, что ее команда не выйдет на лед против российских хоккеистов. При этом от участия в самом турнире Швейцария отказываться не намерена. Изменения последовали после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам сезона-2026/27. Одним из первых соревнований, на котором может выступить российская команда, станет молодежный чемпионат мира в Канаде.