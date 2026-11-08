Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2026 1:07

В России завершают разработку единых учебников для старшеклассников: названы предметы

Кравцов: в России завершают разработку единых учебников для 10-11 классов
Диана ЗАМАЛЕЕВА
«В настоящее время завершается работа над едиными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду (технологии) для 5-9 классов», — заявил Сергей Кравцов. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

«В настоящее время завершается работа над едиными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду (технологии) для 5-9 классов», — заявил Сергей Кравцов. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

В России завершается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учеников 10-11 классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

«В настоящее время завершается работа над едиными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду (технологии) для 5-9 классов», — заявил глава ведомства.

Таким образом, новые пособия охватят пять предметов старшей школы. Кроме того, единый учебник по труду (технологии) подготовят для учеников основной школы.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Минпросвещения разрабатывает единые государственные учебники по физике для старшеклассников. К работе привлечены Российская академия наук и Московский физико-технический институт. Новые пособия будут двух уровней: базового и углубленного.