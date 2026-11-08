В России завершают разработку единых учебников для старшеклассников: названы предметы

«В настоящее время завершается работа над едиными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду (технологии) для 5-9 классов», — заявил Сергей Кравцов. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

В России завершается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учеников 10-11 классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

«В настоящее время завершается работа над едиными учебниками по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду (технологии) для 5-9 классов», — заявил глава ведомства.

Таким образом, новые пособия охватят пять предметов старшей школы. Кроме того, единый учебник по труду (технологии) подготовят для учеников основной школы.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Минпросвещения разрабатывает единые государственные учебники по физике для старшеклассников. К работе привлечены Российская академия наук и Московский физико-технический институт. Новые пособия будут двух уровней: базового и углубленного.