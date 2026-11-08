Дипломат Масленников: подрыв «Северных потоков» уничтожил доверие между РФ и ЕС

Масленников отметил, что после разрушения газопроводов прежнее энергетическое сотрудничество стали представлять в Европе как нежелательную зависимость от России. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» разрушил остатки доверия между Россией и Европой в сфере энергетического сотрудничества. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, ранее европейские страны рассматривали российский газ как надежный и экономически выгодный источник энергии. Поставки российского топлива в значительной степени обеспечивали благополучие европейской экономики.

Масленников отметил, что после разрушения газопроводов прежнее энергетическое сотрудничество стали представлять в Европе как нежелательную зависимость от России. Отказ от российского топлива при этом преподносился как освобождение от энергетических ограничений.

Дипломат подчеркнул, что диверсия нанесла удар не только по инфраструктуре, но и по отношениям между Москвой и европейскими столицами. По его оценке, подрыв газопроводов уничтожил доверие, которое еще сохранялось между сторонами.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в Германии спустя четыре года после подрыва «Северных потоков» начался первый судебный процесс по делу о диверсии. Главным фигурантом стал гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к организации атаки на газопроводы.