Россиян предупредили об особенностях рабочего графика перед Новым годом

31 декабря россияне будут отдыхать Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

В 2026 году 31 декабря станет выходным днем, однако последний рабочий день года не будет официально сокращенным. Об этом в интервью РИА Новости сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"31 декабря в этом году является днем отдыха, но поскольку выходной был перенесен с 4 января, 30 декабря не станет официально сокращенным рабочим днем", - сказала парламентарий.

Бессараб уточнила, что в период новогодних праздников россиян ожидают 11 выходных дней. По ее словам, это позволит гражданам полноценно отдохнуть и заранее спланировать зимние каникулы.

Ранее KP.RU сообщал, что работающие по стандартному пятидневному графику россияне в 2027 году будут отдыхать почти пять месяцев. Эксперт Екатерина Медякова отметила, что получается 146 дней отдыха.