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НовостиВ мире8 ноября 2026 2:01

Пьяный водитель сбил 23 велосипедиста: он попытался скрыться и улетел в кювет

В США автомобиль протаранил 23 велосипедиста, один человек погиб
Мария ПАНЮТИНА
В США автомобиль протаранил группу велосипедистов

В США автомобиль протаранил группу велосипедистов

Фото: REUTERS.

В американском штате Северная Каролина автомобиль въехал в группу велосипедистов. В результате аварии один человек погиб, еще 22 получили травмы. Об этом сообщает телеканал CNN.

ДТП произошло на лесной дороге неподалеку от города Роли. Предварительно 76-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и сбил группу велосипедистов.

После столкновения мужчина не остановился и скрылся с места происшествия. Проехав еще около 800 метров, он потерял управление и съехал в кювет.

В результате аварии погиб 63-летний велосипедист. Семерых пострадавших доставили в травматологические центры, остальных также госпитализировали. Водителя задержали. Ему предъявили обвинения, в том числе в оставлении места ДТП и управлении автомобилем в пьяном виде.

Ранее KP.RU сообщал, что в Южной Калифорнии пожилая женщина на скорости вылетела на тротуар и врезалась в террасу ресторана. В результате наезда погиб один человек. Женщина, которая в этот момент проходила мимо заведения, оказалась зажата под колесами.