Зедер призвал вернуть обязательный воинский призыв в Германии Фото: REUTERS.

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Маркус Зедер выступил за возвращение обязательной военной службы в Германии. Об этом он сообщил в социальной сети X.

"Германия находится под такой угрозой, какой не было уже давно, поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер. <...> Поэтому очевидно: нам снова нужна настоящая всеобщая воинская обязанность", - написал политик.

Зедер добавил, что необходимо вкладывать средства в военное оснащение и ускорять процесс закупок вооружений и техники. По его словам, новая концепция обороны Германии и НАТО предполагает наличие большего количества военных.

Ранее KP.RU сообщал, что нынешняя милитаризация ФРГ проводится осознанно. Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова отметила, что это вызывает неприятные исторические ассоциации.