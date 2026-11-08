Бесплатные путевки в санаторий смогут получить несколько категорий россиян: в Госдуме назвали список

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение могут получить люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение могут получить люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Амир Хамитов.

«На федеральном уровне такое право имеют люди с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории», — пояснил парламентарий.

Для получения путевки необходимы медицинские показания. Кроме того, отдельные регионы предусматривают дополнительные льготы, в том числе для пенсионеров. Поэтому, по словам Хамитова, важно проверять не только федеральные, но и местные программы поддержки.

Депутат отметил, что информация о таких возможностях должна быть доступной и понятной, чтобы граждане могли своевременно воспользоваться положенными им социальными гарантиями.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что пенсионеры и многодетные семьи могут рассчитывать на различные федеральные и региональные меры поддержки. Среди них льготы на оплату ЖКУ, проезд, медицинские услуги и путевки на детский отдых. Депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала россиян проверять, какие дополнительные меры поддержки действуют в их регионах.