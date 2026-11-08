Деньги из ушей и Трамп в руке: в Англии сожгли чучело главы ФИФА

Фото: REUTERS.
В Англии сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Джанни Инфантино. Акция состоялась в рамках традиционного празднования Ночи Гая Фокса. Трансляция церемонии велась в социальной сети.
Фигуру Инфантино изобразили с торчащими из ушей денежными купюрами. В одной руке он держал статуэтку с изображением президента США Дональда Трампа, а в другой - красную карточку с надписью "горячая линия".
К запястью фигуры также прикрепили книгу под названием "Президенты для чайников". У ее ног установили мусорный бак, из которого выглядывала футболка английского футбольного клуба "Манчестер Сити".
Создатели инсталляции таким образом обыграли ситуацию с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Решение было принято после телефонного звонка Инфантино из Белого дома.
Ранее KP.RU сообщал, что ФИФА оштрафовала Балогуна за красную карточку в матче чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины. Половину суммы взяла на себя Федерация футбола США.