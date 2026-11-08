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НовостиВ мире8 ноября 2026 2:49

Деньги из ушей и Трамп в руке: в Англии сожгли чучело главы ФИФА

Британцы сожгли 11-метровое чучело главы ФИФА Инфантино
Мария ПАНЮТИНА
Британцы сожгли 11-метровое чучело главы ФИФА Инфантино

Британцы сожгли 11-метровое чучело главы ФИФА Инфантино

Фото: REUTERS.

В Англии сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Джанни Инфантино. Акция состоялась в рамках традиционного празднования Ночи Гая Фокса. Трансляция церемонии велась в социальной сети.

Фигуру Инфантино изобразили с торчащими из ушей денежными купюрами. В одной руке он держал статуэтку с изображением президента США Дональда Трампа, а в другой - красную карточку с надписью "горячая линия".

К запястью фигуры также прикрепили книгу под названием "Президенты для чайников". У ее ног установили мусорный бак, из которого выглядывала футболка английского футбольного клуба "Манчестер Сити".

Создатели инсталляции таким образом обыграли ситуацию с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Решение было принято после телефонного звонка Инфантино из Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что ФИФА оштрафовала Балогуна за красную карточку в матче чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины. Половину суммы взяла на себя Федерация футбола США.