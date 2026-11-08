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НовостиОбщество8 ноября 2026 2:56

Мошенники придумали способ обманывать россиян с плохой кредитной историей: В МВД раскрыли подробности

МВД: мошенники предлагают россиянам с плохой кредитной историей одобрить кредит
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Мошенники начали использовать новую схему обмана людей с плохой кредитной историей. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали использовать новую схему обмана людей с плохой кредитной историей. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали использовать новую схему обмана людей с плохой кредитной историей. Аферисты обещают помочь получить одобрение займа, а затем получают доступ к электронным устройствам жертв. Об этом сообщает МВД России.

Для этого злоумышленники рассылают ссылки с предложением помощи в оформлении кредита. После перехода по ним на устройство автоматически устанавливается поддельное банковское приложение, с помощью которого мошенники получают контроль над гаджетом.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали использовать комбинированные схемы для кражи личных данных россиян. Аферисты звонят потенциальным жертвам, затем отправляют им ссылки на поддельные сайты, замаскированные под официальные банковские сервисы. Получив логины и пароли, злоумышленники могут не только похитить деньги, но и оформить на человека кредит.