Почти 12,5 тысячи граждан США посетили Россию с начала 2026 года

С января по сентябрь российскую границу пересекли 12 463 американца. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Почти 12,5 тысячи граждан США приехали в Россию за первые девять месяцев 2026 года. С января по сентябрь российскую границу пересекли 12 463 американца. Это на 712 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые изучил ТАСС.

Самой популярной целью поездок стал туризм: в Россию с этой целью прибыли 5 235 граждан США. Еще 4 613 человек указали частный характер визита, например посещение родственников и знакомых.

Деловые поездки совершили 1 823 американца, а 537 приехали в Россию для работы. Еще 80 граждан США указали целью визита учебу, 22 человека прибыли транзитом, а 153 в качестве обслуживающего персонала. Большинство путешественников воспользовались авиасообщением: самолетами в Россию прибыли 11 505 американцев. На автомобилях границу пересекли 547 человек, пешком 358, по железной дороге ещё 48.

Для посещения России гражданам США по-прежнему требуется виза. Прямого авиасообщения между странами нет, поэтому путешественникам приходится добираться с пересадками.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что американские туристы приобрели один из самых дорогих туров по России в 2026 году. По данным Ассоциации туроператоров России, поездка по Золотому кольцу обошлась им в 15 тысяч долларов.