Конгресс США может преподнести Зеленскому неприятный сюрприз: чего ждать от демократов

Новый Конгресс США может сократить поддержку Украины Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский столкнется с усилением давления, а новый состав Конгресса США вряд ли обеспечит Киеву необходимый объем помощи. Об этом заявила спецкорреспондент The Washington Post Суад Мехеннет.

Журналистка считает, что давление на Украину будет усиливаться. Особенно заметным оно может стать после переговоров в Абу-Даби. Конфликт становится все менее популярным даже среди части сторонников правящей партии в США.

Мехеннет провела параллель со странами ЕС, где политики нередко связывают рост цен с продолжением боевых действий. По ее словам, это делает дальнейшую финансовую поддержку Украины всё более обременительной для европейцев.

Спецкорреспондент усомнилась в том, что Киев сможет добиться своих целей военным путем. Многие недавно избранные американские конгрессмены выступают против вмешательства США в зарубежные конфликты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский мог неоднократно завершить конфликт путем заключения мирного соглашения. Глава Белого дома считает, что этого не происходит из-за финансирования Киева.