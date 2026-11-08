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НовостиПроисшествия8 ноября 2026 4:38

Обломки дрона ВСУ повредили мост через реку Миус в Ростовской области

Губернатор Ростовской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион
Арина СЕРОВА
Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

Фото: REUTERS.

Обломки дрона армии Украины повредили переправу через реку Миус в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, утром противник пытался с помощью беспилотных устройств нанести удары по области. Российские силы ПВО активно отражали атаку.

«В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника - 2 гусеничных крана. Пострадавших нет», - написал Слюсарь.