Обломки дрона ВСУ повредили мост через реку Миус в Ростовской области

Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион Фото: REUTERS.

Обломки дрона армии Украины повредили переправу через реку Миус в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, утром противник пытался с помощью беспилотных устройств нанести удары по области. Российские силы ПВО активно отражали атаку.

«В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника - 2 гусеничных крана. Пострадавших нет», - написал Слюсарь.