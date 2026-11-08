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НовостиОбщество8 ноября 2026 5:19

Агафья Лыкова пропала на неделю: что случилось с отшельницей в хакасской тайге, где кругом медведи

Отшельница Агафья Лыкова неделю не выходила на связь
Анна АДАМАЙТЕС
Отшельница Агафья Лыкова неделю не выходила на связь

Отшельница Агафья Лыкова неделю не выходила на связь

Фото: Данил БАРАШКОВ.

81-летняя отшельница Агафья Лыкова из Хакасии неделю не выходила на связь с «большой землей». На ее поиски отправили экспедицию на вертолете, однако выяснилось, что женщина жива и здорова, а причиной тревожного молчания стала поломка спутникового телефона. Об этом сообщает «КП — Красноярск» со ссылкой на духовника отшельницы, иерея Игоря Мыльникова.

По словам священника, связь с Агафьей Карповной восстановили. Однако выяснилось, что ее помощник, дьякон Георгий Данилов, уехал с заимки на «большую землю». Перед началом суровой зимы женщина осталась одна. В тайге вокруг медведи, которые в этом году неоднократно подходили к ее дому. Духовник женщины сообщил, что сейчас для нее ищут нового помощника — надежного, физически крепкого человека, который разделяет ее веру и готов жить в суровых условиях.

Ранее KP.RU писал, что в начале сентября голодный медведь бросился на Агафью Лыкову неподалеку от ее заимки. Зверь остановился примерно в 20 метрах от женщины, она успела укрыться в избе. Из-за нашествия медведей отшельнице приходилось отпугивать хищников выстрелами и петардами.