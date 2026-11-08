Агафья Лыкова пропала на неделю: что случилось с отшельницей в хакасской тайге, где кругом медведи

Отшельница Агафья Лыкова неделю не выходила на связь Фото: Данил БАРАШКОВ.

81-летняя отшельница Агафья Лыкова из Хакасии неделю не выходила на связь с «большой землей». На ее поиски отправили экспедицию на вертолете, однако выяснилось, что женщина жива и здорова, а причиной тревожного молчания стала поломка спутникового телефона. Об этом сообщает «КП — Красноярск» со ссылкой на духовника отшельницы, иерея Игоря Мыльникова.

По словам священника, связь с Агафьей Карповной восстановили. Однако выяснилось, что ее помощник, дьякон Георгий Данилов, уехал с заимки на «большую землю». Перед началом суровой зимы женщина осталась одна. В тайге вокруг медведи, которые в этом году неоднократно подходили к ее дому. Духовник женщины сообщил, что сейчас для нее ищут нового помощника — надежного, физически крепкого человека, который разделяет ее веру и готов жить в суровых условиях.

Ранее KP.RU писал, что в начале сентября голодный медведь бросился на Агафью Лыкову неподалеку от ее заимки. Зверь остановился примерно в 20 метрах от женщины, она успела укрыться в избе. Из-за нашествия медведей отшельнице приходилось отпугивать хищников выстрелами и петардами.