ВС России поразили в Черном море контейнеровоз, доставлявший ВСУ вооружение

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
Бойцы российских войск поразили в Черном море контейнеровоз, доставлявший ВСУ вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 8 ноября.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ... в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа «контейнеровоз», доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество», - указано в сводке ведомства.
Помимо прочего, российские солдаты ударили по электроподстанции в Житомирской области. Она точно так же использовалась в интересах армии Украины.
Прежде KP.RU писал, что нашим военным удалось установить контроль над населенным пунктом Общее в Запорожской области. Миссию проводила Восточная группировка.