Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 ноября 2026 5:26

ВС России поразили в Черном море контейнеровоз, доставлявший ВСУ вооружение

В Минобороны РФ рассказали о новой операции российских военных в Черном море
Арина СЕРОВА
В Минобороны РФ рассказали о новой операции российских военных в Черном море

В Минобороны РФ рассказали о новой операции российских военных в Черном море

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Бойцы российских войск поразили в Черном море контейнеровоз, доставлявший ВСУ вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 8 ноября.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ... в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа «контейнеровоз», доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество», - указано в сводке ведомства.

Помимо прочего, российские солдаты ударили по электроподстанции в Житомирской области. Она точно так же использовалась в интересах армии Украины.

Прежде KP.RU писал, что нашим военным удалось установить контроль над населенным пунктом Общее в Запорожской области. Миссию проводила Восточная группировка.