Олег Газманов попал в антироссийскую базу данных ГУР Минобороны Украины

Газманова добавили в базу данных ГУР Минобороны Украины из-за поддержки СВО. Фото: Belkin Alexey/ news.ru/ Global Look Press

Народного артиста России Олега Газманова добавили в базу украинского портала War and sanctions, который ведет Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Среди оснований для включения артиста в реестр украинская сторона указывает его поддержку специальной военной операции.

В карточке Газманова также отмечается, что певец организует патриотические гастрольные туры, собирает средства для российских солдат и посещает новые регионы РФ. Отдельным пунктом указано, что в рамках благотворительной акции артист передал нашим бойцам гитары со своими автографами.

Ранее Газманов сообщал, что потерял множество неопубликованных песен после сбоя в системе «Яндекса». Как он отмечал, все свои треки он хранил в облачном сервисе компании. После перебоев большая часть композиций безвозвратно потерялась.