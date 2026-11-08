В Хургаде произошла серия взрывов рядом с отелем, где отдыхают туристы из России

Серия взрывов в Хургаде прозвучала из-за пожара на яхте. Фото: Manfred Bail/http://imagebroker.com/#/search/ Global Look Press

Вблизи отеля в Хургаде, где отдыхают российские туристы, произошла серия взрывов. После громких хлопков очевидцы заметили пожар в море. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющимся сведениям, мощные взрывы раздались в непосредственной близости от отеля Sunny Days El Palacio. Отдыхающие насчитали не менее пяти-шести громких хлопков, после чего возникло яркое зарево пожара, заметное на расстоянии нескольких километров.

Напуганные постояльцы выбежали из номеров на улицу и принялись расспрашивать персонал о случившемся. Выяснилось, что неподалеку от гостиницы загорелась яхта United, предназначенная для морских сафари и дайвинг-экскурсий. На борту судна хранились баллоны для дайвинга. Именно они и сдетонировали.

По предварительным данным, раненых в результате инцидента нет. Точная причина ЧП пока устанавливается.

KP.RU ранее информировал, что у берегов Камчатки загорелся лайнер «Триумф» с 25 людьми на борту. Всю команду и пассажиров удалось оперативно эвакуировать.