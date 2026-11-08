Масленников: Германия не хочет выявлять заказчиков подрывов «Северного потока». Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global look Press

Германия попросту не хочет устанавливать настоящих организаторов и заказчиков подрыва «Северного потока». Об этом в годовщину запуска газопровода заявил руководитель департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил, что 8 ноября исполняется ровно 15 лет со дня введения в эксплуатацию первой нитки газопровода. Комментируя ход расследования инцидента, он обратил внимание, что Еврокомиссия предпочла хранить молчание по этому вопросу. Хотя орган формально несет ответственность за энергобезопасность Европы.

«Истинных заказчиков и инициаторов данного преступления выявлять там, похоже, никто не собирается», - подчеркнул Масленников.

По его словам, в Берлине ограничились выдвижением малоубедительной версии о причастности к диверсии исключительно граждан Украины. Как известно, в отношении преступников сейчас ведется судебное разбирательство. Однако российская сторона считает, что ФРГ делает недостаточно для расследования.

Ранее глава российского дипведомства Сергей Лавров заявлял, что немецкий канцлер Фридрих Мерц не станет восстанавливать «Северные потоки». Поэтому Европе придется покупать газ у США, который страна как раз планирует закупать у России.