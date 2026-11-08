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НовостиПолитика8 ноября 2026 7:21

Посольство РФ: Швейцария утратила репутацию нейтрального посредника

Швейцария расширила санкционные списки против России, включив в них 254 физических лица, компании и организации
Анна АДАМАЙТЕС
Посольство РФ: Швейцария утратила репутацию нейтрального посредника. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посольство РФ: Швейцария утратила репутацию нейтрального посредника. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Швейцария утратила репутацию универсального посредника и нейтральной площадки из-за политики официального Берна в отношении России. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе посольства Российской Федерации в Швейцарии.

В диппредставительстве отметили, что к потере доверия к конфедерации привели присоединение страны к западным санкциям и сближение с НАТО. По оценке посольства, швейцарский нейтралитет фактически перестал существовать.

«Заморозка российских активов, огульное копирование санкционных пакетов ЕС и США, а также последовательное сближение Швейцарии с НАТО похоронили реноме конфедерации как универсального посредника», — подчеркнули в посольстве.

Там также напомнили, что 4 ноября Швейцария расширила антироссийские санкционные списки, включив в них 254 физических лица, компании и организации. Ограничения были приняты в соответствии с 21-м пакетом санкций Евросоюза и рядом последующих решений ЕС.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не считает Швейцарию подходящей площадкой для переговоров по Украине. По его словам, от швейцарского нейтралитета, каким его знали раньше, мало что осталось, Женева фактически превращается в ассоциированного члена НАТО.