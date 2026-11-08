Агафья Лыкова осталась совсем одна в тайге: единственный помощник ушел от нее

Отшельница Лыкова осталась без помощника перед суровой зимой в Хакасии. Фото: Иван Нуйкин, РПСЦ

Известная российская отшельница Агафья Лыкова накануне суровой сибирской зимы осталась без помощника в хакасской тайге. Об этом сообщает «КП-Красноярск».

Незадолго до этого женщину около недели разыскивали спасатели, поскольку она длительное время не выходила на связь. Поисковая операция завершилась успешно. Выяснилось, что причиной молчания стала поломка телефона, после чего связь оперативно восстановили.

Однако следом стала известна более тревожная новость.

Дьякон Георгий Данилов, несколько месяцев проживавший рядом с отшельницей в качестве помощника, покинул ее и вернулся на «большую землю». Таким образом, Агафья Карповна встретит длинную сибирскую зиму в полном одиночестве.

Для женщины ее возраста подобное испытание представляет серьезную опасность. Зимовка в тайге требует значительных физических усилий для ведения хозяйства и постоянной готовности к встрече с дикими животными.

Ранее сообщалось, что рядом с домом Лыковой был замечен бурый медведь. Но, как оказалось, хищник не представляет угрозы для женщины. Животное впало в глубокую спячку.