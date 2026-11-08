Европа не смогла выполнить план по запасам газа и уже ускоренно расходует топливо: подробности

Запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум Фото: REUTERS.

Европейские страны за десять дней отопительного сезона израсходовали 5% газа, закачанного в подземные хранилища летом. Суммарный отбор топлива с 28 октября достиг почти 3 млрд кубометров, а темпы извлечения газа оказались в 2,2 раза выше средних показателей за последние пять лет. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 6 ноября европейские ПХГ были заполнены на 72,98%. Это на 16,63 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и наименьшее значение для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах Евросоюза находилось менее 80 млрд кубометров газа — на 11,6 млрд меньше, чем годом ранее.

По требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году из-за ожиданий теплой зимы допускалось снижение целевого уровня до 80%, однако достичь даже этой отметки европейским странам не удалось.

Ранее KP.RU писал, что прекращение транзита российского газа через Украину лишило европейский рынок части трубопроводных поставок. Этот маршрут обеспечивал около 16 млрд кубометров газа, которые европейским покупателям пришлось искать у других поставщиков.