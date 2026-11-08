ВС России уничтожили бронеавтомобиль Mastiff британского производства в зоне СВО Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска уничтожили бронеавтомобиль Mastiff британского производства в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки российские военнослужащие также поразили бронетранспортер Senator канадского производства и другую технику украинской армии.

«Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, бронетранспортер Senator канадского производства, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы», — говорится в сводке Минобороны.

Ранее российские военные уничтожили еще один британский бронеавтомобиль Mastiff на Краснолиманском направлении в ДНР. По информации Минобороны РФ, расчет БПЛА обнаружил бронемашину во время воздушной разведки. Украинские военнослужащие пытались использовать ее для скрытной ротации и переброски штурмовиков, однако российские операторы беспилотников вовремя заметили цель и нанесли удар.