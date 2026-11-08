На Ближнем Востоке снова гремят взрывы: пострадала крупнейшая нефтяная компания Фото: REUTERS.

Административное здание нефтяной компании Saudi Aramco в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде получило повреждения в результате атаки. Об этом сообщило Министерство энергетики королевства в социальной сети X.

По данным ведомства, происшествие случилось в воскресенье, 8 ноября. Во время отражения атаки на территорию здания упали обломки перехваченных воздушных целей.

«Административное здание компании Saudi Aramco в городе Эр-Рияд подверглось в воскресенье попытке нападения, в результате на здание упали фрагменты [перехваченных целей], был нанесен незначительный ущерб. Пострадавших и погибших нет», — говорится в заявлении министерства.

Ранее при атаке беспилотника на другой объект Saudi Aramco в Саудовской Аравии погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел 21 октября. По данным Министерства энергетики королевства, силы ПВО перехватили дрон при попытке удара. При этом происшествие не повлияло на работу нефтяного объекта.