Иран предложил новый формат сотрудничества с СНГ: Россия готова поддержать инициативу

МИД РФ сообщил готовности проработать формат «СНГ плюс Иран» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия готова совместно с заинтересованными партнерами проработать инициативу о создании формата «СНГ плюс Иран». Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Он напомнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан стал первым иранским руководителем, приглашенным на заседание Совета глав государств СНГ, которое прошло 9 октября в Туркменистане. Российская сторона одной из первых поддержала предложение туркменских властей и высоко оценила участие иранского лидера в саммите.

По словам Панкина, идея Пезешкиана о создании формата «СНГ+1» вызвала большой интерес в Москве, столицах других государств Содружества и экспертном сообществе. Замглавы МИД подчеркнул, что сотрудничество СНГ и Ирана обладает значительным потенциалом в различных областях. При этом говорить о расширении состава организации пока преждевременно: действующие механизмы взаимодействия с третьими странами, в том числе формат «СНГ+», уже позволяют налаживать контакты и реализовывать совместные проекты.

Ранее KP.RU писал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1» для укрепления сотрудничества Тегерана со странами Содружества. Он назвал среди перспективных направлений транспорт, энергетику, торговлю, инвестиции, научные и культурные связи.