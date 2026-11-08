На Крымском мосту временно изменят досмотр машин: что важно знать водителям и туристам

На Крымском мосту приостановят досмотр машин сканером со стороны Тамани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Работу инспекционно-досмотрового комплекса для проверки автомобилей временно приостановят на Крымском мосту со стороны Тамани. Об этом сообщает "КП-Кубань" со ссылкой на информационный центр, освещающий ситуацию на автоподходах к переправе.

Сканер будет недоступен с 20:00 9 ноября до 12:00 (время московское) 10 ноября по техническим причинам. В этот период рейсовые автобусы продолжат досматривать, но в ручном режиме. Водителям рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездки в Крым, заранее выбирать время выезда или рассматривать альтернативные маршруты.

Правила досмотра на Крымском мосту изменились апреля. С этого момента все мелкие вещи из салона автомобиля необходимо выкладывать на ленту интроскопа. По словам главы Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолия Цуркина, это увеличило время проверки машин и стало одной из причин образования очередей