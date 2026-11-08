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НовостиОбщество8 ноября 2026 10:08

На Крымском мосту временно изменят досмотр машин: что важно знать водителям и туристам

На Крымском мосту приостановят досмотр машин сканером со стороны Тамани
Анна АДАМАЙТЕС
На Крымском мосту приостановят досмотр машин сканером со стороны Тамани

На Крымском мосту приостановят досмотр машин сканером со стороны Тамани

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Работу инспекционно-досмотрового комплекса для проверки автомобилей временно приостановят на Крымском мосту со стороны Тамани. Об этом сообщает "КП-Кубань" со ссылкой на информационный центр, освещающий ситуацию на автоподходах к переправе.

Сканер будет недоступен с 20:00 9 ноября до 12:00 (время московское) 10 ноября по техническим причинам. В этот период рейсовые автобусы продолжат досматривать, но в ручном режиме. Водителям рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездки в Крым, заранее выбирать время выезда или рассматривать альтернативные маршруты.

Правила досмотра на Крымском мосту изменились апреля. С этого момента все мелкие вещи из салона автомобиля необходимо выкладывать на ленту интроскопа. По словам главы Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Анатолия Цуркина, это увеличило время проверки машин и стало одной из причин образования очередей