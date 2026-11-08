Что с поездкой Владимира Путина на саммит G20: в Кремле призвали не спешить Фото: REUTERS.

Обсуждать возможную поездку президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля обратил внимание, что подобные международные мероприятия требуют сложной организации. По его словам, при планировании поездки необходимо учитывать серьезные логистические трудности.

«Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами», — подчеркнул Песков.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря в американском Майами. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направил приглашение российскому президенту.

Напомним, еще 22 октября Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято. По его словам, приглашение американской стороны будет рассмотрено с учетом всех обстоятельств. При этом представитель Кремля не стал комментировать возможность подписания мирного соглашения по Украине во время встречи в Майами.