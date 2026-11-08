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НовостиПроисшествия8 ноября 2026 10:21

Компания друзей пропала после поездки: автомобиль обнаружили на дне реки в Чувашии

В Чувашии нашли тела трех человек в затонувшем автомобиле
Анна АДАМАЙТЕС
В Чувашии нашли тела трех человек в затонувшем автомобиле

В Чувашии нашли тела трех человек в затонувшем автомобиле

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Тела трех человек извлекли из автомобиля, который съехал в реку Цивиль в Чувашии. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, накануне вечером житель Новочебоксарска отправился из дома вместе с четырьмя друзьями, после чего компания пропала. Позднее автомобиль обнаружили в реке на глубине четырех метров.

Спасатели продолжают поиски тел еще двух человек, находившихся в машине. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что в Красноярском крае спасатели обнаружили на дне реки Сереж автомобиль с телом 70-летнего рыбака. Его 39-летний сын также пропал во время поездки на рыбалку, поиски второго мужчины продолжились.

Также KP.RU сообщал, что в Татарстане автомобиль Lada сорвался с обрыва и упал в реку Меша. Спасатели извлекли из машины тела двух 23-летних мужчин.