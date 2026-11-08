Основой для нового военного блока станет структура Объединенного экспедиционного корпуса. Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Лондон совместно с партнерами из Северной Европы готовится запустить оборонный морской альянс для противодействия Москве в регионе. Подобное заявление сделал глава Штаба обороны ВС Британии Ричард Найтон в беседе с журналистами Financial Times.

Военачальник уточнил, что основой для блока станет структура Объединенного экспедиционного корпуса, координируемого британцами с 2014 года. Объединение расширит взаимодействие десяти стран, включая Балтию и Скандинавию. Все члены блока будут заниматься защитой судоходства от потенциальных угроз.

Британский маршал открыто заявил, что все это создается для противостояния с Россией. Он уверен, что Москва якобы виновна во многих диверсиях на европейской территории.

«Одна из важнейших задач - сдерживать подводные лодки, чтобы они не могли наносить удары по судоходству или угрожать ему в случае войны», - добавил Найтон.

Напомним, что на Западе до сих пор яро пропагандируют мысль, что Россия якобы крайне опасна для Европы. Хотя российский лидер Владимир Путин не раз обращался к странам ЕС и заявлял, что у Москвы никогда не было планов нападать на них. Все эти лозунги об «угрозе», по его словам, полная чушь.