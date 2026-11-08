Россияне могут вернуть 50% цены от ОСАГО: кому доступна льгота и как это сделать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Россияне с инвалидностью могут вернуть половину стоимости полиса ОСАГО, если автомобиль необходим им по медицинским показаниям. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, компенсацию в размере 50% уплаченной страховой премии предоставляет Социальный фонд России. Получить выплату могут также семьи с детьми с инвалидностью. В таком случае деньги оформляют родители, усыновители или законные представители ребенка.

«Перед оформлением проверьте индивидуальную программу реабилитации или абилитации. В ИПРА должно быть заключение о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства. Эта запись подтверждает, что автомобиль нужен человеку в связи с состоянием здоровья, и служит основанием для компенсации», — пояснил Говырин.

Депутат уточнил, что возмещение предоставляется один раз в календарном году на одно транспортное средство. При этом в действующий полис ОСАГО можно вписать самого человека с инвалидностью или его представителя, а также еще двух водителей.

Компенсацию могут назначить автоматически, если при оформлении страховки указать СНИЛС страхователя или владельца автомобиля. Соцфонд самостоятельно проверит необходимые сведения через государственные информационные системы.

Если выплата не поступила, заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. Потребуется указать данные полиса, сумму страховой премии и банковские реквизиты. Решение принимается в течение пяти рабочих дней после получения всех сведений. Еще столько же отводится на перечисление денег.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала 2026 года компенсацию стоимости ОСАГО получили 375 жителей Кузбасса с инвалидностью. Общая сумма выплат достигла 1,8 млн рублей. Как уточнили в региональном отделении Соцфонда, льгота доступна гражданам с любой группой инвалидности при наличии медицинских показаний к использованию автомобиля.