Александр Лукашенко устроил мастер-класс по колке дров: Он передал привет журналистам Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дрова в поддержку пятого чемпионата по колке дров среди журналистов и блогеров, проходящего под Минском. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав соответствующее видео.

На кадрах белорусский лидер ранним утром вместе с командой занимается колкой дров на своей малой родине. Лукашенко объяснил, что решил таким образом поддержать участников соревнований.

«Чтобы журналисты знали, что не они одни работают», — пошутил президент.

После завершения работы глава государства оставил автограф на рукоятке топора, который решил подарить одному из участников чемпионата.

«Отдаю свой топор рабочий... Привет журналистам. Большой привет журналистам! Они молодцы! Это исключительно в их честь», — заявил Лукашенко.

При этом кому именно достанется необычный подарок, президент не уточнил.

Пятый чемпионат по колке дров среди журналистов и блогеров проходит 8 ноября на берегу водохранилища Вяча неподалеку от Минска. За победу борются почти 40 команд. Помимо спортивных соревнований, для гостей подготовили выступления артистов, дегустацию национальных блюд и розыгрыши призов.

Годом ранее Александр Лукашенко также поддержал участников чемпионата по колке дров. Тогда президент после рабочей поездки в район границы с Украиной два часа рубил дрова и передал привет журналистам. На соревнованиях в 2025 году собрались около 3,5 тысячи участников и зрителей.