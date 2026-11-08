Моди: впервые в истории все округа Индии свободны от боевиков-маоистов

Моди рассказал, как армия Индии справилась с боевиками-маоистами в стране Фото: REUTERS.

Индийские войска полностью ликвидировали маоистское повстанческое движение во всех округах государства. С таким заявлением выступил глава правительства Индии Нарендра Моди в ходе своего обращения к военным в округе Бастар. Его слова передает ANI.

Премьер-министр приурочил это историческое достижение к национальному торжеству Дивали. По его словам, текущий год ознаменовался важнейшей вехой, поскольку многолетнее противостояние с радикальными группировками наксалитов успешно завершилось. Моди подчеркнул, что отныне в стране не осталось ни одного подконтрольного экстремистам региона.

«Это первый Дивали, когда каждый округ страны освобожден от наксализма», - констатировал глава индийского кабмина.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что визит Нарендры Моди в Россию может состояться уже в следующем году. Отвечая на вопросы СМИ о сроках поездки, он назвал 2027 год наиболее вероятным вариантом.