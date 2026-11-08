Грузия депортировала больше сотни россиян за несколько месяцев: что происходит

Из Грузии за три месяца депортировали 109 россиян. Фото: Roman Naumov/ URA.RU/ Global Look Press

Из Грузии за три месяца депортировали 109 граждан России, нарушивших миграционное законодательство страны. Об этом свидетельствует статистика МВД республики.

По данным ведомства, с июля по сентябрь 2026 года из Грузии выдворили 1134 иностранца. Больше всего среди них оказалось граждан Турции — 306 человек. Россияне заняли второе место.

При этом число депортированных россиян за третий квартал оказалось в полтора раза выше показателя за весь 2025 год. Тогда грузинские власти выслали 73 граждан России из 1311 нелегальных мигрантов.

Всего за первые девять месяцев 2026 года из Грузии выдворили 3170 иностранцев. Среди них 791 гражданин Турции, 306 граждан Индии и 254 россиянина.

Ранее МВД Грузии сообщило о депортации еще 78 иностранных граждан. Среди высланных были россияне, белорусы, граждане Индии, Египта, Турции и других государств. Всем нарушителям запретили повторный въезд в республику. Власти Грузии также ужесточили миграционное законодательство, упростив процедуры депортации и проверки иностранцев.