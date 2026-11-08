Отшельницу Агафью Лыкову спасают от крупного зверя: медведь-шатун бродит по тайге рядом с домом женщины

Рядом с домом отшельницы Лыковой поселился огромный зверь: Она звонила каждый день, но однажды перестала выходить на связь Фото: Данил БАРАШКОВ.

Отшельницу Агафью Лыкову, живущую в глухой тайге Хакасии, пытаются защитить от крупного медведя, который бродит возле ее дома и, предположительно, не залег в зимнюю спячку. Об этом сообщает "КП-Красноярск" со ссылкой на близких к женщине людей и участников спасательной экспедиции.

Тревогу забил давний друг 81-летней отшельницы, красноярский тележурналист Андрей Гришаков. По его словам, во время последнего телефонного разговора Лыкова пожаловалась на огромные медвежьи следы возле своей избы на реке Еринат. Вскоре после этого женщина перестала выходить на связь.

Около недели от нее не поступало никаких известий. Близкие опасались, что отшельница могла пострадать от дикого зверя, заболеть или столкнуться с другой чрезвычайной ситуацией.

К заимке направили спасательную экспедицию. Вооруженные инспекторы заповедника отправились по реке Еринат на моторной лодке. Одновременно с Алтая вылетел вертолет, экипаж которого пытался добраться до отдаленного жилища сквозь низкую облачность.

Несмотря на сложные погодные условия, пилотам удалось посадить вертолет на речной косе неподалеку от дома. Отшельницу обнаружили живой и здоровой. Причина ее недельного молчания оказалась гораздо проще, чем предполагали близкие.

«Причина ее молчания – поломка телефона!» — рассказал духовный наставник Лыковой, священник Игорь Мыльников.

Специалисты восстановили связь, и женщина снова смогла общаться с внешним миром. Однако опасность возле ее жилища никуда не исчезла.

Лыкова подтвердила, что неподалеку от избы действительно появлялся крупный хищник. По словам отшельницы, следы животного были настолько большими, что она заподозрила возвращение медведя, который беспокоил ее прежде.

Как рассказал Гришаков, зверя замечали в окрестностях заимки еще в прошлом году. Тогда медведь практически ежедневно приближался к жилищу, и его приходилось отпугивать.

Сейчас специалисты предполагают, что хищник мог не накопить достаточно жира для зимней спячки и продолжает искать пищу. При этом возле дома Лыковой находятся домашние животные: козы, куры, кошки и собаки.

Для защиты отшельницы уже получено разрешение на отстрел опасного медведя. Инспекторам предстоит обнаружить животное и отогнать его от заимки. Если хищник будет представлять непосредственную угрозу, допускаются более решительные меры.

Ситуацию осложняет и то, что Агафья Лыкова осталась без постоянного помощника. Мужчина, который несколько месяцев жил на заимке и помогал женщине справляться с хозяйством, недавно вернулся на большую землю.

Ранее KP.RU рассказывал, что отшельнице уже ищут нового помощника. По словам отца Игоря Мыльникова, необходим физически крепкий человек, готовый жить в суровых условиях тайги. При этом предпочтение отдают старообрядцу, поскольку будущему помощнику важно разделять религиозные традиции и привычный уклад жизни Лыковой. Поисками занимается Русская православная старообрядческая церковь.