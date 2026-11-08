Флаг Германии у Рейхстага заменили палестинским знаменем: задержаны трое. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В Берлине задержали троих мужчин, которые сняли государственный флаг Германии возле Рейхстага и заменили его палестинским знаменем. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя местной полиции Мартина Хальвега.

Инцидент произошел 8 ноября возле здания немецкого парламента. Один из участников акции забрался на флагшток, а двое его сообщников остались внизу, координировали действия мужчины и снимали происходящее на видео.

«Примерно в 11:15 мужчина забрался на флагшток и поднял палестинский флаг», — рассказал Хальвег.

В этот момент возле Рейхстага находились туристы, пришедшие на экскурсию в знаменитый стеклянный купол здания. Они также стали свидетелями происходящего.

На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. Последним пришлось использовать специальную автолестницу, чтобы снять нарушителя с флагштока. Около 12:30 мужчину спустили на землю, после чего убрали и палестинский флаг.

Правоохранители установили личности всех троих участников акции и задержали их. Сейчас мужчины находятся под стражей.

Ранее в Берлине шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее сторонники устроили акцию протеста возле офиса оборонного концерна Rheinmetall. Более 40 человек приклеили себя к асфальту, выступая против применения немецкого оружия в зонах вооруженных конфликтов, в том числе в секторе Газа. Для освобождения прохода полиции пришлось привлечь около 70 сотрудников.