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НовостиОбщество8 ноября 2026 12:43

Умерла Янина Когут, актриса сериала «Метод» и фильма «Брат 2»: что произошло

Умерла Янина Когут, актриса из сериала «Метод»
Марк СОКОЛОВ
Янина Когут. Фото: кино-театр.ру

Янина Когут. Фото: кино-театр.ру

Умерла Янина Когут, актриса театра и кино, известная по роли в сериале «Метод». Ей было 75 лет. Об этом ТАСС сообщили в окружении артистки.

Отмечается, что незадолго до смерти актрису госпитализировали. Однако подробности ее состояния и причины смерти пока не раскрываются.

«Умерла Янина Гордеевна. Ранее она попала в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Янина Когут родилась 7 мая 1951 года в подмосковном Подольске. За свою карьеру она снялась в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Брат 2», «Небо. Самолет. Девушка» и «Француз».

Широкому зрителю актриса также запомнилась по ролям в популярных телепроектах «Шифр», «Тетя Марта» и «Конец света». В детективном сериале «Метод» Когут исполнила роль бабушки Грача.

Ранее режиссер Юрий Быков сообщил о смерти еще одного актера сериала «Метод» — Владислава Толдыкова. Артист скончался в октябре 2026 года в возрасте 65 лет. Помимо «Метода», он снимался в сериалах «Дальнобойщики», «Карамора» и «Остановка по требованию». Последней его киноработой стала картина «За нас с вами», вышедшая в 2023 году.