ИИ может создать цифровое досье из личных данных: россиян предупредили о рисках использования ChatGPT

МВД: ChatGPT может создавать цифровое досье из накопленных персональных данных Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сервис ChatGPT может создавать цифровое досье из накопленных персональных данных пользователей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УБК МВД России.

«Дополнительную угрозу представляет возможность манипулирования памятью ИИ посредством внедрения ложных инструкций в обрабатываемые документы», - сообщают в МВД.

Как отметили в ведомстве, накопление личных данных в памяти ChatGPT создает риски идентификации пользователей. ИИ способен получить сведения о профессиональной деятельности человека, здоровье, его доходах и личных проблемах, которые могут формироваться в цифровое досье.

Для защиты личных данных в МВД посоветовали россиянам контролировать настройки памяти при использовании ИИ, не загружать в чат служебные документы и конфиденциальную информацию.

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