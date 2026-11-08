ИИ может создать цифровое досье из личных данных: россиян предупредили о рисках использования ChatGPT

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Сервис ChatGPT может создавать цифровое досье из накопленных персональных данных пользователей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УБК МВД России.
«Дополнительную угрозу представляет возможность манипулирования памятью ИИ посредством внедрения ложных инструкций в обрабатываемые документы», - сообщают в МВД.
Как отметили в ведомстве, накопление личных данных в памяти ChatGPT создает риски идентификации пользователей. ИИ способен получить сведения о профессиональной деятельности человека, здоровье, его доходах и личных проблемах, которые могут формироваться в цифровое досье.
Для защиты личных данных в МВД посоветовали россиянам контролировать настройки памяти при использовании ИИ, не загружать в чат служебные документы и конфиденциальную информацию.
Ранее KP.RU сообщал, что эксперты перечислили сферы, в которых опасно доверяться искусственному интеллекту. Ошибки нейросетей в этих областях могут привести к серьезным последствиям.